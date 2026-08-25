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Ramon Tanque tak Masuk Daftar Skuad Persib 2026/2027, Begini Penjelasan Adhitia Putra Herawan

Ramon Tanque tak Masuk Daftar Skuad Persib 2026/2027, Begini Penjelasan Adhitia Putra Herawan
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Skuad Persib saat diperkenalkan dalam launching tim dan jersei di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung resmi mengumumkan skuad untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.

Maung Bandung memperkenalkan 32 pemain kepada publik dalam kegiatan bertajuk 'Pesta Biru' di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8).

Namun, nama striker asal Brasil Ramon Tanque tidak masuk dalam daftar skuad yang diumumkan.

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Padahal, Ramon masih ikut latihan dan beberapa kali menjalani program training center di Bali.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan status Ramon saat ini untuk sementara sudah bukan pemain Persib.

Ramon Tanque tengah dalam proses peminjaman ke klub lain, sehingga namanya tak muncul saat perkenalan pemain.

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"Ramon itu lagi dalam proses peminjaman," kata Adhitia saat ditemui seusai kegiatan, Selasa (25/8).

Namun begitu, dia tak mengungkap lebih terperinci ke mana pemain asing itu akan berlabuh.

Manajemen ungkap nasib striker asing Ramon Tanque yang tidak diperkenalkan dalam launching skuad baru Persib Bandung 2026/2027.

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