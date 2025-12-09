menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Rampai Nusantara Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Sumbar, Aceh dan Sumut

Rampai Nusantara Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Sumbar, Aceh dan Sumut

Rampai Nusantara Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Sumbar, Aceh dan Sumut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rampai Nusantara menyalurkan bantuan kepada korban bencana di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Tanah Datar (Sumatera Barat), Provinsi Aceh, dan Sumatera Utara. Foto dok Rampai Nusantara

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara menyalurkan bantuan kepada korban bencana di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Tanah Datar (Sumatera Barat), Provinsi Aceh, dan Sumatera Utara.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat dan para kader yang terdampak langsung akibat bencana alam.

Di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar bantuan diberikan berupa paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang diserahkan di kawasan Gunung Bungsu, Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, pada Senin (8/12).

Baca Juga:

"Duka seluruh korban bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh adalah duka kita bersama. Kami hadir untuk berbagi dan meringankan beban saudara-saudara kita di sini," ujar Ketua Umum Rampai Nusantara, Semar.

Semar berharap sinergi antar elemen masyarakat terus diperkuat demi pemulihan yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Di Provinsi Aceh, Dewan Eksekutif Wilayah Rampai Nusantara Aceh menyalurkan bantuan berupa sembako, BBM, ikan kering, dan kebutuhan darurat lain, tidak hanya kepada keluarga pengurus, tetapi juga kepada warga sekitar yang turut terdampak.

Baca Juga:

Sementara itu di Sumatera Utara, bantuan juga disalurkan ke beberapa titik lokasi terdampak langsung.

Rampai Nusantara memastikan distribusi bantuan dilakukan secara tepat sasaran dengan koordinasi bersama pengurus wilayah.

Rampai Nusantara memastikan distribusi bantuan dilakukan secara tepat sasaran dengan koordinasi bersama pengurus wilayah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI