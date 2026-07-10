Rampok Mamdani

jpnn.com - "Mesir telah dirampok."

Publik pun puas.

Ilustrasi Wali Kota New York Zohran Mamdani-Dibuat dengan AI-

Baca Juga: Untung Hoki

Apalagi publik Indonesia. Itu karena yang mengatakannya Zohran Mamdani, wali kota New York.

Di Amerika ia dianggap penyambung lidah rakyat. Ia tidak takut pun melawan Presiden Donald Trump –dan ia menang: Trump mengundangnya ke Gedung Putih.

Mamdani juga tidak takut melawan ''penguasa keuangan" dunia: kelompok Yahudi New York. Ia terabas mitos kalau tidak dapat dukungan Yahudi tidak akan terpilih jadi pemimpin publik di Amerika.

Baca Juga: KDKMP Tercinta

Ia bela Palestina apa adanya di saat yang paling sensitif: menjelang kampanye pemilihan wali kota yang ia ikuti. Padahal yang ia serang paling keras adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu –partner utama Trump di politik keamanan Timur Tengah.

Ia bilang Netanyahu adalah penjahat perang.