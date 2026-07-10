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Rampok Mamdani

Oleh Dahlan Iskan

Rampok Mamdani
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Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - "Mesir telah dirampok."

Publik pun puas.

Rampok MamdaniIlustrasi Wali Kota New York Zohran Mamdani-Dibuat dengan AI-

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Apalagi publik Indonesia. Itu karena yang mengatakannya Zohran Mamdani, wali kota New York.

Di Amerika ia dianggap penyambung lidah rakyat. Ia tidak takut pun melawan Presiden Donald Trump –dan ia menang: Trump mengundangnya ke Gedung Putih.

Mamdani juga tidak takut melawan ''penguasa keuangan" dunia: kelompok Yahudi New York. Ia terabas mitos kalau tidak dapat dukungan Yahudi tidak akan terpilih jadi pemimpin publik di Amerika.

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Ia bela Palestina apa adanya di saat yang paling sensitif: menjelang kampanye pemilihan wali kota yang ia ikuti. Padahal yang ia serang paling keras adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu –partner utama Trump di politik keamanan Timur Tengah.

Ia bilang Netanyahu adalah penjahat perang.

Di Amerika Zohran Mamdani dianggap penyambung lidah rakyat. Ia tak takut pun melawan Presiden Donald Trump –dan ia menang: Trump mengundangnya ke Gedung Putih.

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