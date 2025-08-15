menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Rancak Bana! Semen Padang Meremukkan Dewa United 2-0

Rancak Bana! Semen Padang Meremukkan Dewa United 2-0

Rancak Bana! Semen Padang Meremukkan Dewa United 2-0
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ILeague. Foto: ileague

jpnn.com - PADANG – Semen Padang mendulang kemenangan pada pekan kedua BRI Super League.

Menjamu tim bertabur bintang, Dewa United, di GOR Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/8) sore, Semen Padang meremukkan tamunya dengan skor 2-0.

Dua gol Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC, lahir di babak kedua, di masa injury time.

Baca Juga:

Kedua gol itu rancak bana atau indah sekali.

Gol pertama lahir dari tendangan bebas Filipe Chaby pada menit 90+2.

Dengan kaki kirinya, Chaby melepaskan tendangan pisang, melengkung ke arah pojok kiri gawang Dewa United. Kiper Dewa Sonny Stevens hanya bisa melihat, tak bergerak.

Baca Juga:

Gol kedua Semen Padang, yang membunuh permainan, tercipta pada menit ke 90+7.

Gol ini tak kalah cantiknya, berkat kerja sama apik para pemain Semen Padang. Tiba-tiba, bomber Bruno Gomes sudah bebas sendirian, tak terperangkap jebakan offside Dewa United.

Semen Padang mengalahkan Dewa United pada pekan kedua BRI Super League di GOR Haji Agus Salim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI