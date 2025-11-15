Ranch Market Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak di Sekolah Alam Tunas Mulia
jpnn.com - Suasana sejuk dan penuh keceriaan menyelimuti ratusan anak di Yayasan Sekolah Alam Tunas Mulia, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (14/11).
Mereka mengikuti berbagai kegiatan positif yang digelar dalam rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) perayaan hari jadi ke-27 PT Supra Boga Lestari Tbk (Ranch Market & Farmers Market) bertema “A Balanced Life in Action.”
Program ini menjadi wujud nyata semangat berbagi serta kepedulian perusahaan terhadap sesama.
Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak semakin termotivasi untuk terus belajar, bermimpi besar, dan yakin bahwa mereka juga dapat berkontribusi bagi masa depan yang lebih baik.
Head of Marketing Ranch Market Elaine Santoso menjelaskan bahwa fokus perayaan hari jadi tahun ini adalah Children, Environment, and Community.
“Acara ini kami selenggarakan agar kami bisa berbagi kebahagiaan ulang tahun bersama adik-adik di Yayasan Sekolah Alam Tunas Mulia,” ujar Elaine.
Pada kegiatan tersebut, Ranch Market tidak hanya berbagi makanan dan bantuan untuk sekolah, tetapi juga mengajak anak-anak mengikuti berbagai aktivitas menyenangkan, edukasi kesehatan gigi, hingga potong kue bersama.
"Senang sekali hari ini bisa bertemu wajah-wajah baru dan merayakan potong kue bersama adik-adik. Semoga teman-teman yang berpartisipasi, brand partner yang mendukung, serta pihak sekolah bisa merasakan kebahagiaan yang kami bawa," tambahnya.
Head of Marketing Ranch Market, Elaine Santoso, menjelaskan bahwa fokus perayaan hari jadi tahun ini adalah Children, Environment, and Community.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fokuskan CSR Langsung Bermanfaat, ASG Donasikan 6 Ambulans untuk Puskesmas di Kota Serang
- Dukung Pendidikan di Kabupaten Tangerang, ASG-PIK2 Bangun Ulang SD Negeri & Luncurkan Bus Sekolah Gratis
- KPK Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Program CSR
- Kapal Api Peduli Gelar Aksi Sosial di Panti Asuhan
- KPK Panggil Legislator NasDem Rajiv Jadi Saksi Kasus Korupsi CSR
- 30 Finalis MediaMIND 2025 Kunjungi PT Timah, Bukit Asam, hingga ANTAM