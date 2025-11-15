menu
Ranch Market Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak di Sekolah Alam Tunas Mulia
Rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) perayaan hari jadi ke-27 PT Supra Boga Lestari Tbk (Ranch Market & Farmers Market) bertema “A Balanced Life in Action" di Sekolah Alam Tunas Mulia, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com - Suasana sejuk dan penuh keceriaan menyelimuti ratusan anak di Yayasan Sekolah Alam Tunas Mulia, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (14/11).

Mereka mengikuti berbagai kegiatan positif yang digelar dalam rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) perayaan hari jadi ke-27 PT Supra Boga Lestari Tbk (Ranch Market & Farmers Market) bertema “A Balanced Life in Action.”

Program ini menjadi wujud nyata semangat berbagi serta kepedulian perusahaan terhadap sesama.

Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak semakin termotivasi untuk terus belajar, bermimpi besar, dan yakin bahwa mereka juga dapat berkontribusi bagi masa depan yang lebih baik.

Head of Marketing Ranch Market Elaine Santoso menjelaskan bahwa fokus perayaan hari jadi tahun ini adalah Children, Environment, and Community.

“Acara ini kami selenggarakan agar kami bisa berbagi kebahagiaan ulang tahun bersama adik-adik di Yayasan Sekolah Alam Tunas Mulia,” ujar Elaine.

Pada kegiatan tersebut, Ranch Market tidak hanya berbagi makanan dan bantuan untuk sekolah, tetapi juga mengajak anak-anak mengikuti berbagai aktivitas menyenangkan, edukasi kesehatan gigi, hingga potong kue bersama.

"Senang sekali hari ini bisa bertemu wajah-wajah baru dan merayakan potong kue bersama adik-adik. Semoga teman-teman yang berpartisipasi, brand partner yang mendukung, serta pihak sekolah bisa merasakan kebahagiaan yang kami bawa," tambahnya.

