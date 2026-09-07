Ranch Market Gelar Le Grand Chef Competition 2026, Dorong Kreativitas Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - Ranch Market kembali menghadirkan Le Grand Chef Competition 2026, kompetisi memasak tahunan yang menjadi wadah bagi para pecinta kuliner, mulai dari home cook hingga professional cook.

Kompetisi itu untuk mengeksplorasi kemampuan, kreativitas, dan kualitas bahan dalam menciptakan hidangan terbaik.

Mengusung tema “Reach the Limit”, Le Grand Chef Competition 2026 membawa semangat untuk terus melampaui batas dalam memasak.

Bukan hanya tentang kemampuan mengolah makanan, tetapi keberanian untuk mengeksplorasi bahan, mencoba teknik baru, dan membawa sebuah hidangan mencapai potensi terbaiknya.



Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Ranch Market untuk terus menjadi bagian dari perjalanan kuliner masyarakat Indonesia.

Bersama The Gourmet by Ranch Market dan Pasarina by Ranch Market, Ranch Market secara konsisten menghadirkan pilihan produk berkualitas untuk berbagai kebutuhan memasak.

Mulai dari fresh produce, meat & seafood, dairy, groceries, imported ingredients hingga specialty products—baik untuk kebutuhan memasak sehari-hari maupun dapur profesional.



Bagi Ranch Market, great food starts with great ingredients. Dengan pilihan bahan yang tepat, setiap orang memiliki ruang untuk bereksplorasi, berkreasi, dan membawasetiap hidangan untuk “Reach the Limit.”



From Great Ingredients to Great Creations

Grand Final Le Grand Chef Competition 2026 mempertemukan 10 finalis terbaik dalam rangkaian tantangan yang menguji kemampuan mereka mulai dari memilih bahan melalui Shopping Race di Pasarina, hingga mengolahnya menjadi main course dan dessert.

Seluruh kreasi kemudian dinilai berdasarkan rasa, teknik, kreativitas, presentasi, serta kemampuan peserta dalam memaksimalkan bahan yang digunakan.



Setelah melalui seluruh rangkaian kompetisi, Ananta Aristian berhasil dinobatkan sebagai Juara Le Grand Chef Competition 2026 melalui kreasi Gurame Woku dan Pisang Bakar.



Kemenangan tahun ini menjadi makin bermakna setelah Ananta Aristian tercatat telah tiga kali mengikuti Le Grand Chef Competition.