Randy Martin Maknai Natal dengan Bersyukur

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Randy Martin merayakan Natal dengan penuh suka citaemilih merayakan natal dengan sede

rhana, tetapi penuh makna, yakni dengan beribadah dan berkumpul bersama keluarga, serta orang terkasih.

"Natal liburan, kumpul-kumpul sama keluarga, ibadah, berdoa," ujar Randy Martin di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Baca Juga: Cerita Randy Martin Soal Pengalamannya Syuting Film Dusun Mayit

Aktor 27 tahun itu pun memaknai Natal sebagai momen untuk bersyukur.

Terlebih Randy Martin merasa bersyukur karena masih berkesempatan untuk merayakan Natal tahun ini bersama orang-orang yang disayanginya.

"Maknanya bersyukur karena bisa natalan lagi tahun ini, bisa berkumpul bareng orang-orang terkasih," tuturnya.

Ditanyai soal rencana libur Natal kali ini, dia mengaku tak memiliki kegiatan khusus.

Kekasih penyanyi Lyodra itu mengaku akan fokus beribadah dan menikmati waktu bersama keluarga.