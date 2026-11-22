jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ade Jona Prasetyo melantik 600 pengurus periode 2026–2029 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Salah satu pengusaha muda yang masuk dalam jajaran kepengurusan tersebut adalah Randy Sugiarto, Founder & CEO Master Culinary Group, yang dipercaya menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI periode 2026–2029.

Randy merupakan pengusaha yang telah lebih dari satu dekade berkecimpung dalam industri kuliner.

Melalui sejumlah merek kuliner lokal yang dikembangkannya, ia turut berkontribusi dalam pengembangan industri F&B, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekosistem usaha di Indonesia.

Randy menyampaikan bahwa amanah tersebut menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi organisasi dan dunia usaha nasional.

“Saya berharap dapat berkontribusi bersama seluruh jajaran pengurus dalam membangun HIPMI yang semakin solid, kolaboratif, dan memberikan manfaat nyata bagi para pengusaha muda Indonesia,” ujar Randy.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpengusaha dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan daya saing produk dan merek lokal Indonesia.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi kewirausahaan yang sangat besar.