Range Rover Sport EV Menepis Keraguan Pencinta Off-road

jpnn.com - Bayangkan sebuah SUV besar yang biasa melintasi medan lumpur ekstrem atau melesat kencang di jalan tol, kini bergerak tanpa suara.

Jaguar Land Rover menepis keraguan para pencinta off-road lewat hadirnya Range Rover Sport Electric (EV).

SUV membuktikan bahwa era ramah lingkungan tak perlu mengorbankan taji dan jiwa petualang.

Di balik keheningan kabinnya, mobil menyimpan buasnya tenaga setara mesin V8.

Mengandalkan dua motor listrik dengan baterai berkapasitas 118,5 kWh, semburan tenaganya mencapai 542 dk dan torsi melimpah 850 Nm.

Begitu pedal gas diinjak mendalam dengan Dynamic Launch Control, tubuh bongsornya melesat dari titik nol ke 100 kpj hanya dalam 4,5 detik—cepat, halus, dan bikin jantung berdesir.

Soal urusan petualangan, kemampuannya tak perlu diragukan.

Land Rover tak pernah main-main menjaga warisan off-road mereka.