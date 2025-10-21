Rangkaian KA Harina yang Bertabrakan dengan Truk Trailer Ditarik ke Stasiun Tawang

jpnn.com, SEMARANG - Manajer Humas PT KAI Daop IV Semarang Franoto Wibowo mengatakan rangkaian KA Harina relasi Semarang-Surabaya yang terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di perlintasan Jalan Kaligawe, Kota Semarang, ditarik kembali menuju Stasiun Semarang Tawang.

Rangkaian KA tersebut sempat berhenti sekitar 1,5 jam di tengah perlintasan akibat kecelakaan tersebut, sebelum akhirnya ditarik kembali sekitar pukul 18.10 WIB.

Manajer Humas PT KAI Daop IV Semarang Franoto Wibowo mengatakan rangkaian KA tersebut mengalami kerusakan di bagian lokomotif dan kereta pembangkit.

Baca Juga: Kronologi Tabrakan KA Harina Vs Truk Trailer di Kaligawe Semarang

"Dilakukan proses penggantian lokomotif dan kereta pembangkit agar perjalanan KA Harina kembali normal," katanya.

Menurut dia, tidak ada korban jiwa dari penumpang maupun awak KA Harina dalam kecelakaan tersebut.

Ia menjelaskan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16.37 WIB itu bermula ketika sebuah truk melintas dari arah selatan ke utara.

Saat KA Harina dari arah barat akan melintas, kata dia, posisi truk masih berada di tengah perlintasan

"Masinis sudah membunyikan klakson berkali-kali, namun kejadian tersebut tidak bisa dihindarkan," katanya.