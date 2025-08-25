menu
Rangkap Jabatan Kepala Badan Industri Mineral, Mendiktisaintek Bilang Begini

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Hardiknas 2025. Foto Humas Kemdiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, memberikan penjelasan dirinya yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Diketahui, Brian dilantik sebagai Kepala Badan Idustri Mineral di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8).

Menurut dia, Presiden Prabowo meminta dirinya sebagai Kepala Badan Industri Mineral, yang nantinya mengelola industri material strategis.

“Karena material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa. Di samping itu penting diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” ujar Brian di Istana Negara.

Dia menjelaskan bahwa Badan Industri Mineral akan fokus mengelola sumber daya strategis, termasuk mineral jarang hingga mineral radioaktif.

“Jadi, mineral-mineral itu salah satunya, mineral jarang, mineral radioaktif, seperti itu,” kata dia.

Dia pun berjanji bahwa kementerian dan lembaga yang dipimpinnya tak akan tumpang tindih.

“Nanti kita tentu sesama badan negara akan mengoordinasikan pembagiannya seperti itu,” jelasnya.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto, memberikan penjelasan dirinya yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

