Rangkul 25 Perempuan Pelaku UMKM, Bangun Bangsa Dorong Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Program inisiatif keberlanjutan dari Bentoel Group, Bangun Bangsa, secara resmi memulai kegiatan Empower Academy Jakarta Batch 2, pada Senin (13/4).

Program ini merangkul 25 perempuan pelaku UMKM dari keluarga pra-sejahtera di Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat untuk mendorong kemandirian ekonomi berkelanjutan.

Acara kick-off yang berlangsung di Kantor Kelurahan Rawa Buaya ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial DKI Jakarta, pemerintah kelurahan, serta manajemen Bentoel Group.

Untuk membekali sisi psikologis peserta, program diawali dengan sesi penguatan kapasitas bertema “Perempuan Kuat Mulai dari Mental” bersama Mudita Mental Health Center.

"Sebagai program inkubasi bisnis, Empower Academy Jakarta tidak hanya memberikan teori, tetapi juga dukungan konkret yang terstruktur," kata Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group, Dian Widyanarti.

Rangkaian program meliputi pelatihan intensif yang mencakup perencanaan usaha, pengembangan produk, strategi penjualan, hingga pengelolaan keuangan. Pendampingan khusus untuk menjawab tantangan spesifik setiap pelaku usaha.

Selain itu juga dukungan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas produk, serta bantuan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal atau legalitas usaha.

Menurut Dian, program ini dirancang agar praktis dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Pihaknya juga memastikan peserta mendapatkan akses ke ekosistem yang lebih luas, termasuk perizinan dan jaringan kewirausahaan.