Rangkul Komunitas Disabilitas, Kredit Pintar Hadirkan Kelas Finansial Inklusif untuk Semua

jpnn.com, JAKARTA - Kredit Pintar melalui inisiatif Kelas Pintar Bersama kembali menggelar kegiatan literasi keuangan bertajuk 'Finansial Inklusif untuk Semua' di Ibis Style Jatibening, Bekasi pada Kamis (29/1).

Kali ini Kredit Pintar menggandeng Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai mitra strategis dalam mendorong pemahaman keuangan yang aman, mudah, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Melalui kegiatan ini, Kredit Pintar menegaskan komitmennya dalam menggaungkan literasi keuangan untuk semua, tanpa terkecuali.

“Setiap orang berhak paham keuangan, termasuk teman-teman difabel. Untuk itu, mari kita belajar bersama dalam suasana yang aman dan inklusif tanpa takut salah. Mari memahami keuangan dengan cara yang mudah dan jujur bersama Kredit Pintar," ujar Puji Sukaryadi, Head of Brand & Communications Kredit Pintar.

Dalam kesempatan ini, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai; bagaimana cara mengelola uang, kesiapan finansial sebelum mengambil pinjaman, mengenal layanan pinjaman melalui aplikasi digital yang resmi dan memiliki regulasi yang jelas untuk keamanan pengguna, risiko jika tidak bijak dalam meminjam, hingga bagaimana agar tetap waspada terhadap modus-modus penipuan.

Materi yang disampaikan dikemas secara ramah, terbuka, dan mudah dipahami, sehingga peserta dapat belajar tanpa rasa takut untuk bertanya maupun menyampaikan kendala yang dihadapi.

“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan layanan keuangan secara aman. Pemahaman keuangan yang baik akan membantu kami mengambil keputusan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Norman.

"Kami mengapresiasi inisiatif Kredit Pintar yang menghadirkan ruang belajar yang inklusif, ramah, dan tanpa stigma. Kolaborasi seperti ini penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia," imbuhnya.