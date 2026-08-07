Rangkul Komunitas, Motul Indonesia Gelar Car Meetup Perdana di Tangerang

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Motul Indonesia menggelar Motul Car MeetUp, sebuah ajang temu komunitas mobil yang menjadi ruang berkumpul para pencinta otomotif dari berbagai kalangan.

Digelar di Carsland Coffee & Eatery, Tangerang, acara menjadi langkah baru Motul dalam mendekatkan diri dengan komunitas roda empat di Indonesia.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya perusahaan membangun hubungan lebih erat dengan ekosistem otomotif, sekaligus mendukung berkembangnya kultur komunitas mobil di tanah air.

Bersama Carsthetic Media sebagai mitra penyelenggara, Motul menghadirkan suasana yang hangat dan penuh antusiasme.

Acara turut diramaikan oleh KOL Motul, Vamells, serta sejumlah penggiat komunitas mobil lokal.

Respons peserta pun melampaui ekspektasi. Dari sekitar 60 peserta yang mendaftar, lebih dari 60 mobil dari berbagai genre dan konsep modifikasi memadati area acara.

Deretan mobil display menjadi daya tarik tersendiri, termasuk MOXI Toyota Rangga yang sebelumnya sempat mencuri perhatian di JDM Fest Bandung.

Tak hanya menjadi ajang berkumpul, Motul juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari pembagian paket gratis 1 liter oli hingga makanan bagi 50 pendaftar pertama.