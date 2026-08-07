Rangkul Komunitas, Motul Indonesia Gelar Car Meetup Perdana di Tangerang
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Motul Indonesia menggelar Motul Car MeetUp, sebuah ajang temu komunitas mobil yang menjadi ruang berkumpul para pencinta otomotif dari berbagai kalangan.
Digelar di Carsland Coffee & Eatery, Tangerang, acara menjadi langkah baru Motul dalam mendekatkan diri dengan komunitas roda empat di Indonesia.
Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya perusahaan membangun hubungan lebih erat dengan ekosistem otomotif, sekaligus mendukung berkembangnya kultur komunitas mobil di tanah air.
Bersama Carsthetic Media sebagai mitra penyelenggara, Motul menghadirkan suasana yang hangat dan penuh antusiasme.
Acara turut diramaikan oleh KOL Motul, Vamells, serta sejumlah penggiat komunitas mobil lokal.
Respons peserta pun melampaui ekspektasi. Dari sekitar 60 peserta yang mendaftar, lebih dari 60 mobil dari berbagai genre dan konsep modifikasi memadati area acara.
Deretan mobil display menjadi daya tarik tersendiri, termasuk MOXI Toyota Rangga yang sebelumnya sempat mencuri perhatian di JDM Fest Bandung.
Tak hanya menjadi ajang berkumpul, Motul juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari pembagian paket gratis 1 liter oli hingga makanan bagi 50 pendaftar pertama.
Motul Indonesia menggelar Motul Car MeetUp, sebuah ajang temu komunitas mobil yang menjadi ruang berkumpul para pencinta otomotif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BBQ Ride 2026 Jadi Panggung IPONE Dekatkan Diri dengan Pencinta Custom Culture
- Ramaikan BBQ Ride 2026, Motul Bawa Produk Unggulan dan Program Menarik
- Motul TMO TGRI 0W20 Meluncur, Pelumas Premium untuk Mobil GR dan Hybrid Toyota
- Kolaborasi Motul-Yamaha Privater Racing Team Berbuah Podium di Motoprix Region B
- Ratusan Rider dan Modifikator Ramaikan 'Bogor Ride with Motul x NSA Autoparts'
- Pengumuman! Oli Motul Mengalami Penyesuaian Harga