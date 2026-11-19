jpnn.com, JAKARTA - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan meluncurkan inovasi pemberdayaan masyarakat bertajuk Gerakan Relawan Peduli Lalu Lintas (Garda Lantas).

Program ini menyasar para pengatur lalu lintas informal atau yang akrab disapa "Pak Ogah" untuk dibina menjadi relawan pelopor keselamatan jalan raya.

Satlantas Polres Pasuruan meluncurkan program itu pada Rabu (18/11/2026) bertepatan dengan momentum Operasi Zebra Semeru 2026.

Program ini mengubah pendekatan kepolisian dari sekadar penertiban menjadi pembinaan dan pemberdayaan.

Melalui Garda Lantas, Satlantas Polres Pasuruan tidak lagi memposisikan warga sebagai objek pengaturan, melainkan sebagai mitra aktif Polri dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Langkah ini mengimplementasikan Commander Wish Kapolri melalui semangat "Polisi Bersama Masyarakat" serta selaras dengan program Jogo Omah dari Kapolda Jawa Timur.

Semangat itu merujuk pada pesan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono agar jajaran kepolisian senantiasa hadir memberikan solusi nyata bagi warga dengan prinsip, "Ambil hati masyarakat, jangan ambil harta masyarakat."

"Program ini sejalan dengan semangat Commander Wish Kapolda Jawa Timur melalui Jogo Omah, yang mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing," kata Kasatlantas Polres Pasuruan Iptu Dalu Arista, Kamis (19/11/2026).