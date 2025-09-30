menu
Rangkuman 3 Berita Artis Terheboh: Nunung Dihadiahi Rumah, Masayu Jawab Gosip

Komedian Nunung. Foro: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menempati rumah baru pemberian seseorang.

Rumah baru Nunung, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (29/9).

Kemudian, rangkaian North Jazz Festival 2025 berlangsung semarak di Waterfront Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara pada 26-27 September 2025.

Baca Juga:

Sementara itu, aktris Masayu Anastasia akhirnya buka suara soal kabar kedekatan dirinya dengan Baim Wong.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nunung Dihadiahi Rumah di Jakarta

Perempuan 62 tahun itu mengaku, dirinya masih tinggal di rumah indekos saat ini dan berencana pindah ke rumah baru pada bulan depan.

Baca Juga:

"Oh, saya masih (tinggal di kos-kosan). Cuman insyaallah saya bulan depan sudah pindah. Alhamdulillah sudah ada rumah," ujar Nunung di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9).

Baca selengkapnya: Dihadiahi Rumah Baru, Nunung: Insyaallah Bulan Depan Sudah Pindah

