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Rani dan Ayuhana Korban Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelaku

Rani dan Ayuhana Korban Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelaku
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Lokasi penemuan kerangka di Perumahan Amanah, Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada Minggu (6/9/2026). ANTARA/HO/Polres Banyuasin

jpnn.com, PALEMBANG - Polisi mengungkap pelaku pembunuhan terhadap dua remaja perempuan yang jasadnya ditemukan tinggal kerangka di Perumahan Amanah, Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, Minggu (6/9).

Dua terduga pelaku RS (27) dan AD alias Dika (25), ditangkap dalam waktu kurang dari 12 jam setelah lokasi kejadian ditemukan.

Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino mengatakan penangkapan pertama dilakukan terhadap RS di kawasan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa.

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Dari hasil interogasi dan pengembangan di lapangan, petugas selanjutnya menangkap AD di kawasan Sei Sedapat, Kecamatan Talang Kelapa.

"Kedua pelaku kini diamankan di Polsek Talang Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut," kata Risnan, Senin.

Dia menerangkan pengungkapan kasus ini berawal dari penemuan kerangka sepeda motor milik korban di dalam parit oleh saksi Rohani alias Otong pada Minggu (6/9) sekitar pukul 10.12 WIB.

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Saksi mendatangi lokasi untuk mencari kayu, lalu melaporkan temuan tersebut kepada ketua RT setempat, Heri Fauzi.

Saat mengecek sebuah rumah kosong berjarak sekitar 10 meter dari parit, saksi dan ketua RT menemukan dua kerangka manusia yang teridentifikasi sebagai Rani (23) dan Ayuhana (18).

Polisi mengungkap pelaku pembunuhan terhadap dua remaja perempuan yang jasadnya ditemukan tinggal kerangka.

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