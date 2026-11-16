Ranjau Iran Makan Korban Lagi, Tanker Penuh Minyak Tenggelam di Selat Hormuz

jpnn.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Minggu (15/11) menyatakan bahwa dua kapal tanker minyak terkena ranjau laut dan terbakar saat berupaya melintasi bagian selatan Selat Hormuz dan salah satu kapal dilaporkan tenggelam.

Angkatan Laut IRGC mengatakan kedua kapal tanker tersebut berupaya menggunakan jalur yang disebutnya "tidak resmi" ketika ledakan dahsyat terjadi akibat ranjau laut.

Salah satu kapal, yakni supertanker yang mengangkut lebih dari 2 juta barel minyak mentah, tenggelam di bagian selatan Teluk.

Pasukan tersebut menuduh kedua kapal tanker itu mematikan sistem navigasi dan berusaha melintas tanpa terdeteksi dengan dukungan militer Amerika Serikat (AS).

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan identitas kedua kapal maupun memberikan informasi mengenai awak kapal.

Iran pada 12 Juli mengumumkan kembali menutup Selat Hormuz setelah AS melanjutkan serangan terhadap Iran. Teheran memperingatkan akan menargetkan kapal-kapal yang menggunakan jalur selain jalur yang telah ditetapkan atau berupaya melintas tanpa izinnya.

Selat Hormuz merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Gangguan pelayaran di jalur perairan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global. (ant/dil/jpnn)