Ranking Anggar Indonesia Melesat ke Urutan 32, Menpora Erick Bangga dan Siapkan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memuji atlet-atlet anggar Indonesia atas peningkatan signifikan performa mereka di level Asia.

Dalam Kejuaraan Asia Anggar Kadet dan Junior 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), tim Merah Putih tercatat berhasil melompat dari peringkat 64 ke peringkat 32 dunia.

“Yang membuat (saya) bangga, tadinya (anggar Indonesia) di ranking 64 sekarang sudah 32," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat.

Menpora turut hadir dan mengalungkan medali kepada peraih emas pada hari terakhir Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026.

Sebanyak tiga medali emas yang diperebutkan dalam hari terakhir kejuaraan, yang hasilnya didominasi China dengan menambah dua emas dari nomor saber beregu putra junior dan foil beregu putri junior serta Chinese Taipei yang mengamankan emas dari nomor epee beregu putra junior.

Meskipun Indonesia tidak merebut satu pun medali dalam kejuaraan itu, tetapi performa tuan rumah yang menunjukkan peningkatan bersaing di kancah Asia disambut dengan apresiasi dari Menpora.

Dalam kesempatan itu, Menpora juga menyampaikan bahwa para atlet yang mengalami cedera juga tidak perlu khawatir karena pihaknya menyiapkan fasilitas pusat pemulihan dan sport science di Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) di Cibubur, Jakarta Timur.

"Kami membuat terobosan di Cibubur sebagai pusat sport science dan recovery, termasuk berbagai kebutuhan atlet,” katanya.