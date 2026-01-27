Ranking BWF: Alwi Farhan Terbang Tinggi, Kini Mengintip 10 Besar Dunia

jpnn.com - Keberhasilan Alwi Farhan menjuarai Indonesia Masters 2026 akhir pekan lalu langsung berdampak pada posisinya di peringkat dunia.

Tunggal putra muda Indonesia itu kini berhasil menembus jajaran 15 besar dunia berdasarkan rilis ranking BWF.

Alwi naik empat tingkat dan kini menempati posisi ke-14 dunia dengan total 59.230 poin.

Hasil tersebut membuatnya melampaui sejumlah pemain papan atas, seperti Weng Hong Yang (China), Toma Junior Popov (Prancis), dan Lu Guangzu (China).

Meski begitu, jarak menuju 10 besar dunia masih cukup lebar.

Sementara itu, posisi tunggal putra Indonesia teratas masih ditempati Jonatan Christie.

Pemain berusia 27 tahun tersebut bertengger di peringkat keempat dunia meski absen dari Indonesia Masters 2026.

Jojo -sapaan Jonatan- berada di bawah tiga nama besar, yakni Shi Yuqi (China), Kunlavut Vitidsarn (Thailand), dan Anders Antonsen (Denmark).