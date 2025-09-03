Ranking BWF: Putri KW Kudeta Takhta Gregoria Mariska Tunjung

jpnn.com - Putri Kusuma Wardani resmi menyandang status sebagai tunggal putri nomor satu Indonesia menggeser posisi Gregoria Mariska Tunjung.

Dalam peringkat terbaru BWF, Putri KW menempati posisi ketujuh dunia, naik dua setrip dari pekan sebelumnya.

Sementara itu, Jorji -sapaan Gregoria- harus turun ke urutan kedelapan dunia, sehingga otomatis menyerahkan predikat tunggal putri terbaik Indonesia kepada juniornya tersebut.

Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam karier Putri KW. Pebulu tangkis berusia 22 tahun itu terus menunjukkan performa gemilang di sejumlah turnamen.

Terbaru, pebulu tangkis kelahiran Tangerang itu mampu menembus semifinal Kejuaraan Dunia 2025. Pada turnamen ini, Putri menyingkirkan sejumlah pemain beken seperti Tomoka Miyazaki (Jepang) hingga Pusarla V. Sindhu (India).

Dengan keberadaan dua wakil di peringkat 10 besar dunia, sektor tunggal putri Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan.

Hal ini juga memberi harapan besar bagi Indonesia untuk bersaing lebih ketat di turnamen-turnamen besar, seperti Olimpiade.

Sementara itu, tiga besar peringkat dunia masih ditempati An Se Young (Korea), diikuti Wang Zhi Yi (China), dan Han Yue (China).(bwf/mcr15/jpnn)