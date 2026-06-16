Ranking BWF: Top 10 Dunia Akhirnya Jadi Milik Alwi Farhan

jpnn.com - Alwi Farhan akhirnya tiba di tempat yang selama ini diimpikannya.

Tunggal putra kelahiran Surakarta itu resmi menjadi anggota baru 10 besar dunia setelah tampil gemilang di Australian Open 2026.

Gelar juara yang diraih Alwi Farhan di Sydney mengantarkannya menembus top 10 ranking BWF untuk kali pertama dalam kariernya.

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Alwi naik tiga posisi dengan koleksi 70.369 poin.

Lompatan itu tak lepas dari performa impresif pemain berusia 21 tahun tersebut sepanjang pekan lalu.

Pada partai puncak Australian Open 2026, Alwi tampil dominan saat menghadapi wakil China Dong Tian Tao.

Kampiun Indonesia Masters 2026 itu menuntaskan pertandingan dua gim langsung dengan skor identik 21-13, 21-13.

Kabar baik juga datang dari sektor tunggal putra Indonesia lainnya.