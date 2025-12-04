Ranking Dunia Beda Jauh, Timnas Putri Indonesia Siap Uji Kekuatan Thailand

menu
Skuad Timnas putri Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Timnas putri Indonesia bersiap menjalani tantangan besar pada pertandingan pembuka SEA Games 2025 dengan menghadapi tuan rumah Thailand.

Pertandingan Thailand vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Kamis (4/12/2025) pukul 18.30 WIB.

Tantangan Berat Melawan Thailand

Pelatih Timnas putri Indonesia Akira Higashiyama menyebut anak asuhnya datang ke Thailand dengan antusiasme tinggi.

Menurutnya, laga pembuka melawan tim kuat seperti Thailand justru menjadi momentum penting untuk mengukur kesiapan tim sejak awal turnamen.

"Kami sangat bersemangat mengikuti SEA Games 2025, apalagi langsung bertemu Thailand pada laga pertama," ucap juru taktik asal Jepang itu.

Pada pesta olahraga antarnegara Asia Tenggara ini, Garuda Pertiwi diperkuat oleh 23 pemain, termasuk empat pemain diaspora, yakni Iris de Rouw, Emily Nahon, Felicia de Zeeuw, dan Isa Warps.

Keberadaan pemain-pemain tersebut diharapkan menambah kedalaman skuad dan variasi permainan Indonesia.

Selain pemain diaspora, Indonesia juga masih mengandalkan sejumlah nama berpengalaman seperti Gea Yumanda, Safira Ika, Vivi Oktavia Riski, Zahra Muzdalifah, Helsya Maeisyaroh, Sheva Imut, hingga Claudia Scheunemann.

