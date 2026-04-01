Ranking FIFA Berubah, Timnas Indonesia Turun Peringkat

jpnn.com - Posisi Timnas Indonesia mengalami perubahan dalam ranking FIFA terbaru, Rabu (1/4/2026).

Berdasarkan data sementara yang dilansir FIFA, Skuad Garuda harus turun satu tingkat dibandingkan posisi sebelumnya.

Penurunan ini bukan semata karena hasil yang diraih Indonesia, melainkan dipengaruhi oleh performa negara lain.

Salah satunya ialah Togo yang sukses meraih kemenangan penting atas Niger pada laga yang berlangsung Selasa (31/3/2026) malam WIB.

Kemenangan tersebut memberikan tambahan poin signifikan bagi Togo.

Pasalnya, Niger memiliki peringkat yang lebih tinggi, sehingga hasil itu berdampak besar terhadap perolehan angka tim asal Afrika Barat tersebut.

Togo kini menempat ranking 121 FIFA dengan koleksi 1147,31 poin.

Tak hanya itu, Togo sebelumnya juga mencatat hasil imbang saat menghadapi Guinea dengan skor 2-2.