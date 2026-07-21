Ranking FIFA: Spanyol Gusur Argentina, Jerman Terlempar

jpnn.com - Spanyol memetik keuntungan ganda setelah menutup Piala Dunia 2026 sebagai kampiun.

Selain membawa pulang trofi, skuad asuhan Luis de la Fuente juga berhasil merebut kembali status sebagai tim peringkat pertama dalam ranking FIFA.

Posisi teratas yang sempat menjadi milik Argentina kini kembali berpindah tangan.

Spanyol Salip Argentina

Kemenangan 1-0 atas Argentina di Stadion New York New Jersey, Senin (20/7) dini hari WIB, menjadi penentu perubahan di papan ranking FIFA.

Tambahan 30,27 poin membuat Spanyol kini mengoleksi 1.995,88 poin. Jumlah tersebut cukup untuk mengembalikan mereka ke peringkat pertama dunia.

Sebaliknya, Argentina harus rela turun satu tingkat. Juara Piala Dunia 2022 itu kini mengumpulkan 1.970,37 poin dan menempati posisi kedua.

Baca Juga: Argentina Dituding Permalukan Sepak Bola Seusai Kalah dari Spanyol

Adapun peringkat ketiga sampai kelima dihuni Prancis, Inggris, serta Brasil.

Norwegia Jadi Sorotan

Perubahan paling mencolok dalam daftar terbaru justru datang dari Norwegia. Negara Skandinavia itu melonjak 12 anak tangga hingga menembus peringkat ke-19 dunia dengan raihan 1.651,29 poin.