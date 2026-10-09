Ranking FIFA Timnas Indonesia Cetak Rekor 20 Tahun, Ini Pesan Erick Thohir
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kenaikan posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA.
Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang skuad Garuda untuk terus berkembang dan bersaing di level internasional.
"Juara FIFA ASEAN Cup 2026 membuat Timnas Indonesia berhasil naik 2 posisi di FIFA rangking. Peringkat ke-116 ini menjadi yang terbaik untuk Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Selangkah demi selangkah untuk Garuda terbang tinggi," kata Erick Thohir melalui media sosial resminya.
Timnas Indonesia dipastikan naik ke peringkat ke-116 dunia dengan koleksi 1.166,50 poin. Posisi tersebut menjadi pencapaian terbaik Indonesia dalam 20 tahun terakhir.
Kenaikan peringkat ini tidak hanya dipengaruhi hasil pertandingan Timnas Indonesia. Perubahan posisi negara lain turut membuka jalan bagi skuad asuhan John Herdman untuk memperbaiki kedudukannya dalam daftar ranking FIFA.
Sebelumnya, Indonesia berada di urutan ke-117 dunia. Namun, Kazakhstan harus turun ke peringkat ke-117 setelah bermain imbang 2-2 melawan Kepulauan Faroe dalam lanjutan UEFA Nations League C.
Hasil tersebut membuat Kazakhstan kehilangan 0,39 poin sehingga mengoleksi 1.166,26 poin, sedikit di bawah Indonesia.
Sudan juga mengalami penurunan setelah kalah telak 1-4 dari Mozambik. Kekalahan itu membuat Sudan kehilangan 11,08 poin dan merosot ke peringkat ke-118 dunia.
Ketum PSSI Erick Thohir menyambut bahagia kenaikan rangking Indonesia di FIFA. Pencapaian ini menjadi sejarah selama 20 tahun.
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