Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik, Ada Peluang Besar untuk Terus Menanjak

jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat kabar positif dari pembaruan ranking FIFA.

Skuad Garuda kini berada di posisi ke-117 dunia setelah mengalami kenaikan satu tingkat.

Jarak poin dengan beberapa negara di atas Indonesia masih cukup dekat sehingga peluang untuk kembali naik tetap terbuka.

Garuda Kumpulkan 1.160,49 Poin

Timnas Indonesia kini memiliki 1.160,49 poin dalam ranking FIFA.

Hasil di FIFA ASEAN Cup 2026 ikut memberikan pengaruh terhadap perolehan tersebut. Kemenangan 2-0 atas Singapura menjadi penyumbang terbesar dengan tambahan 4,12 poin.

Sementara itu, hasil tanpa gol ketika berhadapan dengan Malaysia membuat Indonesia kehilangan 0,68 poin.

Meski demikian, posisi Garuda tetap mengalami peningkatan setelah Sudan yang sebelumnya berada di atas Indonesia mengalami perubahan perolehan poin.

Sudan sempat mendapatkan tambahan 10,60 poin seusai mengalahkan Ethiopia. Namun, kekalahan 1-4 dari Mozambique membuat mereka kehilangan 11,08 poin.