menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik, Ada Peluang Besar untuk Terus Menanjak

Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik, Ada Peluang Besar untuk Terus Menanjak

Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik, Ada Peluang Besar untuk Terus Menanjak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat kabar positif dari pembaruan ranking FIFA.

Skuad Garuda kini berada di posisi ke-117 dunia setelah mengalami kenaikan satu tingkat.

Jarak poin dengan beberapa negara di atas Indonesia masih cukup dekat sehingga peluang untuk kembali naik tetap terbuka.

Baca Juga:

Garuda Kumpulkan 1.160,49 Poin

Timnas Indonesia kini memiliki 1.160,49 poin dalam ranking FIFA.

Hasil di FIFA ASEAN Cup 2026 ikut memberikan pengaruh terhadap perolehan tersebut. Kemenangan 2-0 atas Singapura menjadi penyumbang terbesar dengan tambahan 4,12 poin.

Sementara itu, hasil tanpa gol ketika berhadapan dengan Malaysia membuat Indonesia kehilangan 0,68 poin.

Baca Juga:

Meski demikian, posisi Garuda tetap mengalami peningkatan setelah Sudan yang sebelumnya berada di atas Indonesia mengalami perubahan perolehan poin.

Sudan sempat mendapatkan tambahan 10,60 poin seusai mengalahkan Ethiopia. Namun, kekalahan 1-4 dari Mozambique membuat mereka kehilangan 11,08 poin.

Ranking FIFA Timnas Indonesia kembali naik. Ada peluang besar untuk kembali menanjak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI