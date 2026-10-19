Ranny Fahd Arafiq Desak Pencegahan Karhutla Diperkuat, Jangan Tunggu Asap Meluas

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq meminta pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum dampaknya mengancam kesehatan masyarakat.

Ranny menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman api dan pembagian bantuan kesehatan ketika kabut asap sudah meluas.

“Pemerintah harus mampu mengantisipasi sebelum api meluas. Jangan sampai setiap tahun kita baru sibuk menyiapkan masker, obat-obatan, dan layanan kesehatan ketika masyarakat sudah terpapar asap,” kata Ranny dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10).

Peringatan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya risiko karhutla akibat kondisi iklim. Fenomena El Nino berintensitas sangat kuat berpotensi memperparah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.

Kementerian Kehutanan juga mencatat 372 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi pada 14 Oktober 2026. Angka itu meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 244 titik.

Menurut Ranny, data iklim dan pemantauan titik panas harus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pencegahan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

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Dia juga menyoroti aktivitas manusia yang berpotensi memperbesar risiko kebakaran, mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar hingga perambahan dan pembalakan yang merusak kawasan hutan.

“Pengawasan harus dimulai dari kawasan hutannya. Aktivitas pembalakan, baik yang berizin maupun yang melanggar hukum, perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan yang memperbesar risiko kebakaran,” ujarnya.