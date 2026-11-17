jpnn.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh. Rano Alfath, S.H., M.H. menegaskan PKB memberikan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengusulkan calon Wakil Presiden pengganti.

PKB tidak akan mengajukan kader internal dan menyerahkan penentuan nama calon kepada pertimbangan Presiden.

"Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Rano dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, Rano menyampaikan bahwa PKB memiliki pandangan mengenai figur yang dinilai mampu membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan.

"Namun apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan presiden, kami Partai Kebangkitan Bangsa menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan.”

Rano menjelaskan, penghormatan terhadap kewenangan Presiden tersebut berlandaskan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan itu mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, kewenangan mengusulkan kedua calon berada pada Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.