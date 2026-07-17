Rano Karno Apresiasi Bank Jakarta Dukung Anugerah Jurnalistik MHT 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi langkah Bank Jakarta yang menjadi sponsor dalam penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) 2026.

Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, dunia perbankan, dan insan pers dalam memperkuat literasi publik sekaligus menyambut peringatan 5 Abad Kota Jakarta.

Apresiasi itu disampaikan Rano saat menerima audiensi Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (15/7).

Rano menyebut dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik MHT yang selama lebih dari lima dekade menjadi ajang penghargaan bagi karya-karya jurnalistik terbaik mengenai Jakarta.

Dia juga mengajak seluruh insan pers memanfaatkan waktu pendaftaran yang masih dibuka hingga 31 Juli 2026 dengan mengirimkan karya terbaik, terutama pada dua kategori khusus, yakni "Menyongsong 5 Abad Jakarta" dan "Literasi Bank Jakarta."

"Masih ada waktu hingga 31 Juli 2026 untuk mengirimkan karya terbaik. Jadikan momentum menuju lima abad Jakarta ini sebagai inspirasi menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Rano.

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Menurut dia, kategori "Menyongsong 5 Abad Jakarta" menjadi ruang bagi jurnalis untuk merekam perjalanan, transformasi, serta harapan terhadap Jakarta yang akan memasuki usia 500 tahun pada 2027.

Sementara kategori "Literasi Bank Jakarta" diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transformasi dan kontribusi Bank Jakarta dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah.