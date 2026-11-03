RANS Carnival Batal Digelar di Tasikmalaya, Begini Nasib Pengisi Acara dan UMKM
jpnn.com, TASIKMALAYA - Nasib pengisi acara dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semula direncanakan terlibat dalam RANS Carnival dan Cipungland di Plaza Asia Tasikmalaya, belum diketahui secara pasti.
Pasalnya, manajemen mal mengaku belum menerima informasi terperinci mengenai pihak-pihak yang akan dilibatkan sebelum akhirnya kegiatan tersebut resmi dibatalkan.
Manajer Operasional Plaza Asia Tasikmalaya Roni Apriliansyah mengatakan pihaknya belum mengetahui jumlah UMKM maupun bintang tamu yang semula dijadwalkan tampil dalam kegiatan pada 14 - 15 November 2026 tersebut.
Menurutnya, manajemen mal hanya bertindak sebagai penyedia lokasi, sedangkan seluruh konsep dan teknis penyelenggaraan menjadi kewenangan pihak RANS.
"Semua diatur dari RANS, kami cuma menyediakan tempat saja," kata Roni saat dikonfirmasi, Selasa (3/11).
Roni menyebut belum ada pembicaraan lebih lanjut antara manajemen mal dan penyelenggara mengenai daftar pengisi acara maupun UMKM yang akan berpartisipasi.
"Kami belum ada pembicaraan sampai situ," ucapnya.
Di sisi lain, Roni memastikan RANS Carnival dan Cipungland tidak jadi diselenggarakan di Plaza Asia Tasikmalaya.
RANS Carnival dan Cipungland batal digelar di Plaza Asia Tasikmalaya. Bagaimana nasib pengisi acara dan UMKM yang semula direncanakan terlibat?
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