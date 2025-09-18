RANS Entertainment Bakal Gelar Turnamen Padel, Hadiahnya Fantastis

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - RANS Entertainment kembali menggelar acara olah raga.

Kali ini perusahaan hiburan yang didirikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu bakal mengadakan turnamen padel.

Bekerja sama dengan Livin' by Mandiri, turnamen tersebut akan menghadirkan sejumlah artis papan atas yang siap berlaga di lapangan padel pada 17-19 Oktober 2025.

GM Marketing and Partnership Rans Entertainment, Fahmi Lemon menuturkan ada sederet selebritas Indonesia yang akan meramaikan pertandingan padel tersebut di antaranya, Davina Karamoy, Refal Hady, hingga Iqbal Tobing.

"Untuk list artisnya sendiri, so far yang sudah kami lock itu untuk player-nya totalnya nanti akan ada 8 player," ujar Fahmi Lemon di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).

"Artis yang sudah kami lock so far yang bisa dirilis itu adalah Davina Karamoy, Kenny Austin, Refal Hady, terus kemudian ada Oki Fantinus, sama Iqbal Tobing," sambungnya.

Pihak RANS Entertainment telah menyiapkan hadiah fantastus bagi para pemenang.

Fahmi mengungkapkan bahwa total hadiah yang disiapkan mencapai ratusan juta rupiah.