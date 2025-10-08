Rans & PRO7 Berkolaborasi, Rilis Lampu P730RS, Cocok untuk Semua Mobil

jpnn.com, TANGERANG - Produsen aftermarket , Pro7 Indonesia menggandeng Rans dengan meluncurkan lampu mobil bernama P730RS di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Rabu (8/10).

Lampu tersebut hadir dalam paket lengkap headlamp dan foglamp dengan teknologi pencahayaan mumpuni.

Produk itu menjadi solusi bagi para pengendara yang menginginkan pencahayaan terang, tebal, dan merata dengan harga terjangkau.

CEO PRO7 Indonesia, Markus Hermawan mengungkapan pihaknya ingin menghadirkan pengalaman berkendara malam yang aman dan nyaman bagi semua orang.

"Pengendara bisa menikmati kualitas pencahayaan setara produk premium,” ujar Markus saat ditemui di kantor Rans, Rabu.

PRO7 P730RS hadir dengan paket lengkap termasuk headlamp dan foglamp.

Headlamp 5700K memiliki low beam 55 watt dan high beam 65 watt dengan ukuran 3 inci, sedangkan foglamp 5700K memiliki low beam 40 watt dan high beam 50 watt dengan ukuran sama.

Cahaya yang dihasilkan tebal, rata, dan memiliki cutoff rapi, sehingga tidak menyilaukan pengguna jalan lain, tetapi memberikan jarak pandang optimal di malam hari.