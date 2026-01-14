Rapat Bareng Komisi IV, Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 5,1 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk kebutuhan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Amran berkata demikian saat rapat bersama dengan Komisi IV di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

"Kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan Rp 5,1 triliun," kata dia dalam rapat, Rabu.

Amran melanjutkan anggaran tambahan bakal difokuskan untuk kepentingan rehabilitasi sawah terdampak bencana yang memerlukan Rp 3,4 triliun.

Kemudian, tambahan anggaran untuk rehabilitasi kawasan perkebunan Rp 456,4 miliar, pemberian bantuan benih holtikultura Rp 19,1 miliar dan pakan ternak Rp 262,8 miliar, memberesi sarana pertanian Rp 674,7 miliar.

"Sampai rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya Rp 291 miliar," ujar Amran.

Menurut dia, tambahan anggaran menjadi penting mengingat prioritas pemerintah untuk menjaga swasembada pangan.

"Dalam rangka mencapai dan menjaga swasembada pangan berkelanjutan harus tetap berjalan," ungkap Amran.