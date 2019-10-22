menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Rapat Bareng Prabowo, Bahlil Cerita Penyaluran Elpiji yang Masih Sulit di Sumut & Aceh

Rapat Bareng Prabowo, Bahlil Cerita Penyaluran Elpiji yang Masih Sulit di Sumut & Aceh

Rapat Bareng Prabowo, Bahlil Cerita Penyaluran Elpiji yang Masih Sulit di Sumut & Aceh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan penyaluran elpiji di Aceh dan Sumut masih terkendala pascabencana banjir dan longsor. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan penyaluran elpiji di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) masih sulit setelah bencana menerpa dua provinsi. 

Hal demikian dikatakan Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). 

Bahlil mengatakan penyaluran elpiji ke Sumut sampai kini masih melalui laut karena sulitnya akses darat.

Baca Juga:

"Kalau di Sumut, itu persoalannya sekarang tinggal elpiji. Elpiji yang masih butuh atensi besar, karena sebagian jalan belum, maka kami menambah kapal dalam rangka memobilisasi elpiji dari laut," kata dia, Senin.

Ketum Golkar itu menyebutkan penyaluran elpiji untuk tiga kabupaten di Aceh juga masih sulit menggunakan jalur darat.

"Jadi, kami masih drop dengan Pertamina pakai helikopter, pakai pesawat Hercules, ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan," ujar Bahlil.

Baca Juga:

Namun, dia mengatakan penyaluran dan ketersediaan elpiji di Sumatera Barat (Sumbar) yang juga terdampak bencana relatif aman.

"Sumbar relatif insyaallah jauh lebih baik," kata Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan penyaluran elpiji di Aceh dan Sumut masih terkendala pascabencana banjir dan longsor.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI