menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Rapat Penanganan Karhutla, Menhut Ungkap Pesan Penting Prabowo

Rapat Penanganan Karhutla, Menhut Ungkap Pesan Penting Prabowo

Rapat Penanganan Karhutla, Menhut Ungkap Pesan Penting Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kantor BMKG, Jakarta, Selasa (12/8). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut titik karhutla di Indonesia pada 2025 yang tercatat hingga 12 Agustus masih terkendali setelah dilakukan pemantauan via udara dan darat.

Raja Juli berkata demikian saat melaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan karhutla di Kantor BMKG, Jakarta, Selasa (12/8).

"Angka karhutla dapat turun, termasuk pada tahun ini, dilaporkan lebih lengkap bahwa angkanya sangat baik, per 12 agustus ini," ujar dia dalam keterangan persnya, Rabu (13/8).

Baca Juga:

Namun, eks Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta semua pihak tetap waspada terkait potensi karhutla.

"Tetap alert sampai akhir September, karena cuaca hujan masih variatif, sampai september saya kira di Riau, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar harus tetap hati-hati," ujar Raja Juli.

Menhut dalam rapat itu kemudian menyinggung arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menekan angka karhutla sampai nol.

Baca Juga:

Menurut Raja Juli, Prabowo dalam arahannya meminta Indonesia tak memunculkan asap yang berdampak ke negara lain.

"Perintah beliau, pertama tekan angka karhutla sampai nol, tidak boleh ada asap yang lintas batas, dan penegakan hukum," ujarnya.

Menhut Raja Juli Antoni menyebut Presiden Prabowo meminta Indonesia tak memunculkan asap yang berdampak ke negara lain.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI