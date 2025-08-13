Rapat Penanganan Karhutla, Menhut Ungkap Pesan Penting Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut titik karhutla di Indonesia pada 2025 yang tercatat hingga 12 Agustus masih terkendali setelah dilakukan pemantauan via udara dan darat.
Raja Juli berkata demikian saat melaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan karhutla di Kantor BMKG, Jakarta, Selasa (12/8).
"Angka karhutla dapat turun, termasuk pada tahun ini, dilaporkan lebih lengkap bahwa angkanya sangat baik, per 12 agustus ini," ujar dia dalam keterangan persnya, Rabu (13/8).
Namun, eks Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta semua pihak tetap waspada terkait potensi karhutla.
"Tetap alert sampai akhir September, karena cuaca hujan masih variatif, sampai september saya kira di Riau, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar harus tetap hati-hati," ujar Raja Juli.
Menhut dalam rapat itu kemudian menyinggung arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menekan angka karhutla sampai nol.
Menurut Raja Juli, Prabowo dalam arahannya meminta Indonesia tak memunculkan asap yang berdampak ke negara lain.
"Perintah beliau, pertama tekan angka karhutla sampai nol, tidak boleh ada asap yang lintas batas, dan penegakan hukum," ujarnya.
