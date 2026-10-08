menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Rapat Pleno Perdana, Wantimpres Bahas Rencana Pembentukan Enam Bidang Kerja

Rapat Pleno Perdana, Wantimpres Bahas Rencana Pembentukan Enam Bidang Kerja

Rapat Pleno Perdana, Wantimpres Bahas Rencana Pembentukan Enam Bidang Kerja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pratikno. Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mulai merancang peta jalan organisasi dengan membahas rencana pembentukan enam bidang kerja dalam rapat pleno perdana mereka di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (8/10).

Ketua Wantimpres Pratikno seusai rapat mengatakan pembagian bidang tersebut belum ditetapkan secara final karena masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Tadi juga disepakati, pembidangan tidak bersifat kaku, karena kita juga harus ada banyak isu yang cross-sectoral yang sangat tajam, sangat variatif. Jadi, kita fleksibel dalam pembidangan," kata Pratikno.

Baca Juga:

Menurut dia, rencana pembentukan enam bidang tersebut masih terbuka untuk disesuaikan dengan kebutuhan kerja Wantimpres.

"Sekali lagi, masih terbuka, kita akan bahas lebih lanjut," ujarnya.

Pratikno mengatakan rapat pleno perdana diikuti 23 dari total 26 anggota Wantimpres yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Rapat tersebut membahas sejumlah hal terkait mekanisme kerja lembaga, mulai dari ketentuan perundang-undangan, tata kerja, hingga dukungan birokrasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Wantimpres.

"Kami membahas mengenai, satu, tentu saja memahami undang-undang kaitannya dengan Wantimpres, peraturan, regulasi, dan seterusnya. Terus kemudian tata kerja kita, bagaimana dukungan birokrasi terhadap efektivitas kerja Wantimpres," katanya.

Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan pembagian bidang tersebut belum ditetapkan secara final karena masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI