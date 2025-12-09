Rapat Pleno Resmi Tetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU

jpnn.com - JAKARTA - Rapat Pleno Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12) malam, menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum PBNU. Zulfa menggantikan posisi Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

“Penetapan penjabat ketua umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia Bapak K.H. Zulfa Mustofa,” ujar Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh.

Zulfa Mustofa sebelumnya merupakan wakil ketua umum PBNU. Zulfa akan mengemban jabatan baru hingga muktamar yang rencananya digelar pada 2026.

"Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai penjabat ketua umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan di 2026," ungkap Nuh.

Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengatakan rapat pleno ini merupakam bagian dari proses yang harus dilalui oleh Syuriyah untuk kembali menguatkan supremasinya di struktur PBNU.

"Alhamdulillah, malam ini sebagaimana kita maklumi adalah malam rapat pleno sebagai proses-proses yang harus kami lewati untuk bagaimana kami sebagaimana awal mami sampaikan bahwa Syuriyah adalah merupakan owner dari Nahdlatul Ulama,” kata dia.

Dalam rapat pleno itu turut hadir Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis, Rais Syuriyah PBNU Nasaruddin Umar, Ketua PBNU Fahrur Razi.

Kemudian, Waketum PBNU Zulfa Mustofa, Ketua PBNU sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Bendum PBNU Gudfan Arif, dan jajaran petinggi PBNU lainnya. (antara/jpnn)