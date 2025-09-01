Rapat Tertutup di DPR, Wamenhan Bersyukur Pengajuan Anggaran Disetujui Komisi I
jpnn.com - Komisi DPR RI melalui rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9) ini menyetujui rencana anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2026.
Hal demikian seperti diungkapkan Wamenhan Donny Ermawan setelah menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI yang dilaksanakan tertutup bagi awak media, Senin.
Menurut Donny, Kemenhan dalam rapat pada Senin ini menyampaikan rencana kerja dan anggaran yang dibutukan pada 2026.
"Ahamdulillah dari DPR telah menyetujui rencana anggaran kami pada 2026," kata dia memberikan keterangan pers setelah rapat bersama Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Donny mengatakan anggaran yang disetujui DPR untuk 2026 akan dipakai Kemenhan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan di Indonesia.
"Bisa membangun kekuatan, meningkatkan menambah jumlah alat peralatan pertahanan kita," ujar eks Sekjen Kemenhan itu.
Donny melanjutkan ke depan Kemenhan masih memerlukan tambahan anggaran terkait optimalisasi kegiatan militer.
"Optimalisasi kegiatan-kegiatan, ataupun pembangunan-pembangunan sesuai dengan sasaran yang kami rencanakan," ungkap dia.
Wamenhan Donny Ermawan mengaku bersyukur Komisi I DPR menyetujui pengajuan anggaran Kemenhan untuk 2026.
