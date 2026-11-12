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Rapatkan Barisan dari Pusat Hingga Daerah, KBPP Polri Dukung Kapolri dan Pemerintah

Rapatkan Barisan dari Pusat Hingga Daerah, KBPP Polri Dukung Kapolri dan Pemerintah
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Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri menegaskan seluruh jajarannya berada dalam satu garis komando agar patuh kepada institusi Polri, mendukung pemerintah, dan mengikuti arahan pembina. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) menegaskan seluruh jajarannya berada dalam satu garis komando agar patuh kepada institusi Polri, mendukung pemerintah, dan mengikuti arahan pembina.

Penegasan itu tertuang dalam pernyataan sikap yang disampaikan Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, di Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Bimo, sikap tersebut diambil untuk merespons dinamika yang berkembang belakangan ini.

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Alih-alih mencari posisi baru, organisasi putra-putri polisi itu memilih kembali ke pijakan dasarnya sebagai bagian dari keluarga besar Korps Bhayangkara.

"Menyikapi perkembangan situasi saat ini dan dengan senantiasa berpegang teguh pada jati diri organisasi, kami Keluarga Besar Putra Putri Polri di seluruh tingkatan se-Indonesia menyatakan sikap," kata Bimo.

Ia menegaskan KBPP Polri tetap patuh dan taat pada institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran.

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Bimo menyebut Polri sebagai pendiri sekaligus pembina KBPP Polri di semua tingkatan.

Menurut dia, KBPP Polri mendukung agenda sosial yang diluncurkan Kapolri Jenderal Suyudi di antaranya Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk membuka akses kerja, serta pemberantasan narkoba dan judi online.

Organisasi putra-putri polisi itu memilih kembali ke pijakan dasarnya sebagai bagian dari keluarga besar Korps Bhayangkara

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