RAPBN 2027: Pemerintah Tingkatkan Kualitas Belanja dan Tekan Kemiskinan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berjanji meningkatkan kualitas belanja negara sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan pemerintah tidak hanya akan mengoptimalkan peran APBN sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga berjanji meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.

"Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable. Jadi beberapa hal, terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas, diarahkan untuk APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan," ucap Ferry, dikutip Kamis (20/8).

Dia menjelaskan, dalam RAPBN 2027, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp 4.097,2 triliun, meningkat 3,9 persen dari outlook APBN 2026 sebesar Rp 3.942,5 triliun.

Melalui anggaran tersebut, pemerintah akan fokus pada pelaksanaan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), seperti yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, pada Jumat (14/8) lalu.

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Kedelapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Selain itu, belanja pemerintah, juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta menjaga daya beli masyarakat.