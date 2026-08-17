RAPBN 2027 Tembus Rp 4.097 T, Misbakhun Sebut Efisiensi & Hilirisasi Jadi Kunci

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) memberikan perhatian tentang energi, hilirasi dan kemandirian pada momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI.

Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun memberikan apresiasi kepada langkah tegas pemerintah dalam penertiban tambang ilegal. Misbakhun yang juga ketua Komisi XI DPR RI itu mencontohkan penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025.

Hal itu berhasil mendongkrak kinerja PT Timah, yang mana laba bersih Semester I-2026 BUMN pertambangan itu melonjak 804,7 persen menjadi Rp 2,71 triliun.

"Negara tidak boleh kalah. Ini bukti bahwa penegakan hukum yang konsisten berdampak langsung pada penerimaan negara dan kesehatan industri,” kata Misbakhun menyampaikan pesan dan harapan SOKSI pada momen Hari Ulang Tahun ke- 81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8).

Namun demikian, legislator Partai Golkar itu juga menggarisbawahi urgensi penataan sektor pertambangan dibarengi solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut. “Mereka butuh kepastian dan lapangan kerja pengganti," pesannya.

Di sisi lain, SOKSI mendorong akselerasi hilirisasi. Menurut Misbakhun, Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam tidak boleh selamanya mengekspor bahan mentah.

“Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri: pabrik, teknologi, dan pekerjaan. Kemandirian energi juga harus diperkuat melalui biodiesel dan pengurangan impor BBM, agar Indonesia tidak mudah terguncang gejolak energi global," tambahnya.

Menyikapi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2027 yang menganggarkan belanja negara Rp 4.097,2 triliun, Misbakhun menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas.