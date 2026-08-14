RAPBN 2027 Tembus Rp4.000 Triliun, Puan Singgung Pemenuhan Harapan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN seharusnya tidak dipandang sebatas angka-angka, tetapi bisa menjadi wujud upaya negara dalam menyejahterakan rakyat.

Pernyataan Puan itu sebagai respons atas usul pemerintah tentang RAPBN 2027 yang menembus angka Rp4000 triliun.

Berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), yang beragendakan pidato Presiden Prabowo Subianto tentang Pengantar RAPBN 2027, Puan menyoroti lompatan besar anggaran negara dari masa ke masa.

Pada 2000, kata Puan, APBN berada di angka Rp 197 triliun. Angka itu meningkat menjadi Rp 1.126 triliun pada APBN 2010.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan besaran APBN terus melonjak hingga mencapai Rp3.842 triliun pada tahun 2026 atau naik hampir 20 kali lipat dari 2000. Adapun dalam RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto mngajukan angka Rp4.000 trilun.

"Tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun," kata puan di mimbar pimpinan.

Namun, Puan menyebut kenaikan fantastis APBN itu tidak akan berarti tanpa dampak langsung yang dirasakan oleh rakyat.

Semisal, imbuh Puan, APBN bisa dirasakan petani yang sedang menunggu panen, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, hingga pencari kerja yang mencari penghidupan keluarga.