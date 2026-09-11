Raphinha Menikmati Peran Jadi Penyerang Tengah Barcelona

jpnn.com - JAKARTA - Pesepak bola asal Brasil Raphinha menikmati peran baru di klubnya, Barcelona. Raphinha mengaku menikmati peran baru menjadi penyerang tengah Barcelona karena memiliki banyak peluang untuk mencetak gol.

Raphinha pun merasa tidak kesulitan menjalankan peran barunya. Meski menikmati posisi tersebut karena memberinya lebih banyak kesempatan mencetak gol, dia menyatakan siap bermain di posisi mana pun sesuai kebutuhan tim dan instruksi pelatih.

"Saya sangat menikmati di posisi ini, sebenarnya karena gol-gol terus mengalir deras. Namun, prinsip saya tidak pernah berubah, saya menghargai setiap posisi tempat saya diminta bermain dan akan memberikan segalanya,” ujar Raphinha, dikutip dari situs UEFA, Kamis (10/9). “Dengan cara itulah hidup menjadi lebih mudah dan menyenangkan," imbuhnya.

Raphinha kembali dipercaya mengisi posisi penyerang tengah saat Barcelona menghadapi Feyenoord pada matchday pertama fase liga Liga Champions 2026/27 di Camp Nou, Kamis (10/9) dini hari WIB. Dia pun membayar kepercayaan yang diberikan Pelatih Barcelona Hansi Flick dengan mencetak dua gol untuk kemenangan telak Blaugrana 5-1.

Selain brace Raphinha, gol kemenangan Barcelona juga dicetak Karim Adeyemi, Lamine Yamal, dan Gabriel Jesus. Sementara itu, Feyenoord hanya mampu membalas lewat Sem Steijn.

Peran sebagai penyerang tengah merupakan perubahan posisi bagi Raphinha. Pada musim sebelumnya, pemain berusia 29 tahun tersebut lebih banyak beroperasi di sektor sayap.

Hansi Flick mulai mengandalkan Raphinha sebagai ujung tombak sejak awal musim 2026/27 setelah Barcelona kehilangan Robert Lewandowski dan Ferran Torres yang meninggalkan klub pada musim panas 2026.

Barcelona baru mendatangkan Gabriel Jesus sebagai tambahan opsi di lini depan menjelang penutupan bursa transfer. Namun, Raphinha tetap menjadi pilihan utama Flick di posisi tersebut.