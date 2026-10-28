RAPI Berikan Masukan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran dan DPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) Derek Loupatty menyampaikan beberapa usulan kepada Pemerintah dan DPR RI, seiring bergulirnya wacana revisi Undang-Undang Pemilu.

"Kami akan sampaikan ke pemerintah dan DPR RI terkait kualifikasi kepemimpinan nasional dan daerah tidak boleh hanya diukur dari pemenuhan berkas adminitratif formal. Aspek integritas dan kecerdasan figur jauh lebih penting untuk dinilai oleh pemilih," kata Derek kepada wartawan seusai Deklarasi RAPI di Gedung Joeang 45 Jalan Menteng Raya No.31, Jakarta Pusat, Rabu (28/10). Guna menggantikan kerumitan administrasi ijazah, RAPI menyodorkan alternatif berupa kepemilikan sertifikasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) atau cukup berupa surat pernyataan bermaterai.

"Kami minta agar seluruh pemimpin ini, dia punya kecerdasan, punya integritas. Dan yang paling penting tadi saya lupa menambahkan, ke depan seharusnya pemimpin nasional dan daerah harus dia punya sertifikasi Lemhanas juga. Kalau dia bersekolah, dia punya ijazah, cukup di atas materai Rp 10 ribu, dia menyatakan dia lulus SDm SMP, SMA dan sebagainya, cukup dengan pernyataan itu. Jadi itu bagi kami yang paling penting adalah integritas dan kemampuan pemimpin itu sendiri, itu yang kami harapkan," katanya.

Derek menambahkan dalam pelaksanaan Pemilu secara langsung, rakyat pada dasarnya memiilih figur kandidat berdasarkan kelayakan dan rekam jejak, bukan melihat lampiran dokumen pendidikan di kertas suara.

"Iya, enggak ada batasan. Kita mau bikin clear bahwa semua anak bangsa yang dinilai layak karena yang pilih rakyat secara langsung," tegasnya.

Langkah konkret ini, lanjutnya, akan segera ditindaklanjuti oleh RAPI melalui pengajuan audiensi resmi kepada Presiden Prabowo, Wapres Gibran, serta DPR untuk menyampaikan berbagai usulan yang bisa dimasukkan dalam revisi UU Pemilu.

Sementara itu, terkait dengan polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, Derek menilai bahwa polemik tersebut semestinya sudah dihentikan. Karena seluruh proses tahapan pemilu, termasuk sengketa pemilu, telah selesai di Mahkamah Konstitusi.

"Jadi, seharusnya tahapan ijaza itu sudah harus dihentikan, kita hentikan. Karena tidak ada lagi bakal calon presiden, yang ada Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.