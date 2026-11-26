jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Sidang Paripurna MPR RI pada 11 Desember 2026, dinamika politik kebangsaan makin hangat.

Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) turut mencermati serius proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-15 sebagai pengganti Wakil Presiden ke-14.

Berpedoman pada Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto telah menyampaikan dua nama calon Wapres RI kepada MPR RI melalui surat yang diserahkan pada 23 November 2026. Dua nama itu adalah Andi Amran Sulaiman dan Sugiono. Keduanya sudah diumumkan pimpinan MPR kepada masyarakat.

Ketua Umum RAPI Derek Loupatty mengajak seluruh elemen bangsa untuk merajut kebangsaan Indonesia serta mewujudkan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 sesuai cita-cita bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

"Mari kita kembali bangkit bersama membangun Indonesia Maju yang kita cita-citakan," kata Derek Loupatty dalam keterangan persnya, Kamis (26/11).

Dia mengaku RAPI mengaku telah menyampaikan surat resmi tanggal 24 November 2026 kepada pimpinan dan anggota MPR, pimpinan DPR dan DPD RI, serta pimpinan Fraksi dan kelompok DPD di MPR RI, dengan tembusan kepada Presiden ke-8 dan para Ketua Umum Partai Politik yang memiliki perwakilan di Parlemen Senayan periode 2024-2029.

Isinya jelas, RAPI menyampaikan dukungan kepada Sugiono untuk dipilih, ditetapkan, dan dilantik sebagai Wakil Presiden RI ke-15 untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Lebih lanjut Derek mengatakan RAPI menilai pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Sugiono sebagai Wapres RI ke-15 yang didukungnya, dengan tagline "PS-08" (Prabowo-Sugiono), mampu mewujudkan harapan rakyat, bangsa, dan negara melalui pelaksanaan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.