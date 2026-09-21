Rapimgab Matangkan Rencana Kerja DPRD DKI 2027, Ini Sejumlah Usulan yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin yang digelar Senin (21/9) mematangkan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027.

Hadir dalam rapat, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah beserta para ketua fraksi, ketua komisi, ketua badan, serta jajaran sekretariat dewan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan pembahasan fokus pada penyusunan program dan kegiatan DPRD sepanjang 2027, termasuk upaya mengoptimalkan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga: DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Pramono Tutup Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Jakarta

“Ada sejumlah usulan yang disampaikan oleh para pimpinan, terutama berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Suhud.

Dia menyebut sejumlah agenda yang menjadi perhatian, antara lain pelaksanaan reses, tindak lanjut hasil reses, pengawasan peraturan daerah (Perda), serta sosialisasi Perda.

“Ada juga usulan untuk mengoptimalkan peran anggota dewan agar semakin intens berinteraksi dengan masyarakat,” terang Suhud.

Dia berharap rangkaian kegiatan yang disusun membuat kerja DPRD semakin terarah, berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh usulan itu diakumulasi menjadi program kegiatan tahun 2027,” ucap Suhud.