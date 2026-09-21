menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Rapimgab Matangkan Rencana Kerja DPRD DKI 2027, Ini Sejumlah Usulan yang Dibahas

Rapimgab Matangkan Rencana Kerja DPRD DKI 2027, Ini Sejumlah Usulan yang Dibahas

Rapimgab Matangkan Rencana Kerja DPRD DKI 2027, Ini Sejumlah Usulan yang Dibahas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin yang digelar Senin (21/9) mematangkan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027.

Hadir dalam rapat, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah beserta para ketua fraksi, ketua komisi, ketua badan, serta jajaran sekretariat dewan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan pembahasan fokus pada penyusunan program dan kegiatan DPRD sepanjang 2027, termasuk upaya mengoptimalkan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga:

“Ada sejumlah usulan yang disampaikan oleh para pimpinan, terutama berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Suhud.

Dia menyebut sejumlah agenda yang menjadi perhatian, antara lain pelaksanaan reses, tindak lanjut hasil reses, pengawasan peraturan daerah (Perda), serta sosialisasi Perda.

“Ada juga usulan untuk mengoptimalkan peran anggota dewan agar semakin intens berinteraksi dengan masyarakat,” terang Suhud.

Baca Juga:

Dia berharap rangkaian kegiatan yang disusun membuat kerja DPRD semakin terarah, berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh usulan itu diakumulasi menjadi program kegiatan tahun 2027,” ucap Suhud.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin memimpin Rapimgab yang membahas sejumlah usulan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI