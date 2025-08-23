Rapper Amerika Melly Mike Bakal Guncang Panggung Tepian Narosa Kuansing  

menu
Rapper Amerika Melly Mike saat tiba di Bandara SSK II Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, KUANSING - Rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike akhirnya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, pada Sabtu (23/8).

Kehadirannya disambut meriah ratusan penggemar, serta perwakilan pemerintah daerah yakni Kadis Pariwisata Riau Roni Rakhmat.

Dalam penyambutan itu, Melly Mike dipakaikan tanjak Melayu sebagai bentuk penghormatan.

Dengan antusias, Melly Mike juga meneriakkan salam khas Pacu Jalur, “Salam Kayuah!”, yang langsung disambut riuh para penonton.

Popularitas Melly Mike di Riau meroket setelah lagunya “Young Black and Rich” viral di media sosial sebagai latar tren video “aura farming” Pacu Jalur yang dipopulerkan bocah bernama Dika.

Bahkan, Melly Mike ingin bertemu dengan Dika di Kuantan Singingi.

“Saya mencintai Indonesia, terutama makanannya. Dan yang paling saya nantikan di Pacu Jalur adalah melihat Dika secara langsung. Saya ingin menunjukkan rasa hormat dan kekaguman saya pada budaya Indonesia,” ungkap Melly Mike.

Terkait penampilannya, Melly Mike hanya memberi bocoran singkat.

