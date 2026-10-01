Rasakan Sensasi Jajanan Kaki Lima Jepang di Tengah Alam Sentul Lewat '60 Seconds to Tokyo'

jpnn.com, SENTUL - Menikmati kelezatan kuliner khas Negeri Sakura kini makin mudah tanpa harus jauh-jauh terbang ke luar negeri.

Aston Sentul Lake Resort & Conference Center baru saja meluncurkan program tematik terbaru bertajuk 60 Seconds to Tokyo, sebuah pengalaman bersantap yang menyajikan ragam jajanan kaki lima atau street food ala Jepang dalam suasana resort dengan pemandangan alam Sentul.

Berlangsung hingga 31 Desember 2026, 60 Seconds to Tokyo dapat menjadi pilihan bagi para tamu hotel maupun masyarakat yang ingin melepas penat sambil memanjakan lidah dengan cita rasa otentik Jepang.

Namun tak hanya menghadirkan menu makanan, konsep ini juga dilengkapi pilihan dessert, dan minuman bernuansa Jepang yang cocok dinikmati bersama keluarga, pasangan, maupun sahabat.

Ren & Reina menjadi ikon yang menemani perjalanan kuliner 60 Seconds to Tokyo.

Keduanya merepresentasikan perpaduan budaya Indonesia, dan Jepang, serta kecintaan terhadap Japanese street food, sekaligus membawa nuansa Tokyo lebih dekat kepada para tamu Aston Sentul.

"Kami ingin Aston Sentul tidak hanya menjadi destinasi untuk menginap, tetapi juga tempat untuk menemukan pengalaman baru. Melalui 60 Seconds to Tokyo, kami menghadirkan pengalaman kuliner Jepang yang fun, casual, dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Tamu dapat menikmati suasana Sentul sekaligus merasakan sentuhan Tokyo melalui pilihan menu yang kami hadirkan," ujar General Manager, Albert Siregar dalam siaran persnya.

Beragam pilihan menu menjadi bagian dari pengalaman 60 Seconds to Tokyo, mulai dari Chicken Kamikaze, Chicken Katsu Sando, Takoyaki, Yakimeshi Fried Rice, Chicken Yakitori, Grilled Chicken Breast with Koji Hot Sauce, Wagyu Burger, Hambagu, Menchi Katsu, hingga Prawn Tempura Nori Taco.