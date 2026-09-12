Rascal Siap 'Membakar' Lewat Mini Album Heaven Shall Burn

jpnn.com, JAKARTA - Band metallic hardcore asal Pringsewu - Lampung, Rascal melepas debut EP atau mini album yang bertitel, Heaven Shall Burn.

Album yang berisikan 6 lagu baru tersebut dirilis oleh Lawless Jakarta Records.

Rascal menyelesaikan Heaven Shall Burn dalam waktu yang relatif singkat.

Berasal dari Pringsewu, Lampung, Rascal aktif sejak 2025. Nama band diambil dari sifat karakter dari game GTA San Andreas yaitu Trevor Philips yang dinilai bisa menggambarkan musik yang dimainkan. Mencolok, liar, kasar, keras, dan menghantam muka tanpa ampun.

Awalnya, Rascal merupakan proyek sampingan dari Ajx (Dissolve) yang dibuat karena bandnya sedang hiatus.

Dia mendengar banyak permintaan dari kolektif yang berharap Kota Pringsewu, Lampung punya band hardcore sekaligus pionir baru. Akhirnya, terbentuklah Rascal pada awal 2025 lalu.

Rascal diisi oleh nama-nama baru yaitu Bax (vokal), Putch (gitar), Mox (bass), Cum (drum) dan Ajx (gitar). Debut band berlangsung di Juggernautklab ‘Bring Back The Glory’ pada Juli 2025, lalu merilis single perdana bertajuk In Mourning.

Dalam karyanya, Rascal memainkan metallic hardcore dengan sound heavy khas beatdown. Lagu dari Rascal pun mulai menyebar dengan cepat di berbagai platform musik digital, khususnya Bandcamp.